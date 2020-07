Decreto Rilancio, Cna Siracusa: “Contributi a imprese e autonomi a prescindere dal fatturato di aprile”

"Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, spetta a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni della provincia di Siracusa, indipendentemente dall’ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel mese di aprile”.

A renderlo noto è la Cna di Siracusa, attraverso il vicesegretario provinciale Gianpaolo Miceli.

"L’articolo 25, comma 4, del decreto - spiega Miceli - stabilisce che il contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.

Questo è proprio il caso dei Comuni della provincia – spiega ancora Gianpaolo Miceli – che a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel 2018 e 2019 sono stati coinvolti nella dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo Nazionale, con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri”.

Le richieste possono essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto prossimo.