Priolo, divieto di musica ad alto volume nelle ore serali e notturne

Vietato organizzare eventi con dj o musica del vivo con l’ausilio di mezzi tecnici ed elettronici durante le ore serali o notturne, per la precisione da mezzanotte e mezza alle 18 del giorno successivo nei locali di Priolo.

Lo stabilisce con un'apposita ordinanza il sindaco Pippo Gianni.

Numerose le segnalazioni arrivate al Comune e al Comando di Polizia Municipale da parte di cittadini che lamentano assembramenti, sia in paese sia nei chioschi di Marina di Priolo. La musica ad alto volume e l’abuso di alcol, non garantirebbe il distanziamento sociale, creando momenti di tensione e apprensione, sfociati spesso in episodi di inciviltà e violenza.

“L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 - commenta il Sindaco Gianni - è ancora in corso e il rischio di nuovi focolai non è escluso. Per questo abbiamo il dovere di imporre misure di prevenzione atte a garantire il distanziamento sociale. All’interno dei locali sarà comunque consentito l’utilizzo di musica di sottofondo con strumentazione propria, con esclusione del suolo pubblico comunale o demaniale”.

Saranno eseguite operazioni di controllo del territorio per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale. I trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria di 250 euro; alla seconda violazione oltre ad una nuova sanzione sarà anche disposta la chiusura dell’attività per 3 giorni.