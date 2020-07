Flash mob per il ponte sullo Stretto, aderisce anche Confindustria Siracusa

Anche Confindustria Siracusa aderisce al flash mob che si terrà domani a Messina per il Ponte sullo stretto.

"Una mobilitazione - dichiara Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa - che si deve allargare a macchia d’olio all’intero Paese sull’esempio di analoga manifestazione fatta per la TAV della Lione-Torino. Invitiamo tutti i siciliani ad aderire alla petizione - aggiunge - per fare arrivare forte al Governo la richiesta di disporre dei fondi del Recovery Fund per investimenti strutturali che siano moltiplicatori di sviluppo a cominciare dal Ponte sullo Stretto opera fondamentale per colmare il divario Nord Sud. Per noi il tema centrale - prosegue - è quello della “continuità territoriale” che non si può limitare a considerare la sola provincia di Siracusa bensì l’intera Regione. La decisione di realizzare un attraversamento stabile nello Stretto di Messina, propedeutico alla realizzazione anche in Sicilia dell’Alta Velocità - conclude Bivona - è vitale per l’economia, strategica per gli investimenti, pubblici e privati, che sono alla base della crescita economica e dell'occupazione".