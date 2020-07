Ripartizione dei fondi per i disabili gravi, al Comune di Siracusa 480.000 euro

Il “Comitato dei sindaci” del Distretto sociosanitario 48 ha approvato oggi il piano di distribuzione tra i Comuni delle somme stanziate dalla Regione in favore dei disabili gravi relativi agli anni 2018 e 2019.

Al Comune di Siracusa toccheranno poco più di 480.000 euro che consentiranno di attivare subito i servizi in favore degli aderenti all’Avviso pubblicato lo scorso anno. Questi ultimi sono già stati contattati per scegliere i servizi di assistenza e le modalità di attivazione.

“Un piccolo sostegno - dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alle Pari Opportunità sociali, Alessandra Furnari - che però speriamo possa dare un supporto concreto ai beneficiari”.