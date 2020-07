Siracusa, Enzo Rindinella vice Presidente regionale di Confcooperative

Enzo Rindinella eletto vice Presidente regionale di Confcooperative.

"La nuova carica - dichiara Rindinella - è un motivo di soddisfazione e stimolo per continuare a svolgere in modo sempre più incisivo l’attività di rappresentanza del movimento cooperativo che ha fatto di noi –prosegue il vice presidente regionale di Confcooperative Sicilia- il principale punto di riferimento per le cooperative del territorio, da quelle agricole a quelle sociali, lavorando insieme anche alle prospettive di sviluppo –conclude - con tutti gli strumenti a disposizione e le idee per superare gli eventuali ostacoli”.