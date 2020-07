Marzamemi, Nino Campisi nel consiglio regionale delle Pro Loco

Nino Campisi, presidente della Pro Loco di Marzamemi, è stato infatti eletto nel consiglio regionale in rappresentanza della provincia di Siracusa.

“L’elezione nel consiglio regionale - commenta Campisi - rappresenta un importante riconoscimento per la nostra Pro Loco, che è riuscita in pochi anni ad aggregare tanti e motivati volontari che, con il loro entusiasmo, si sono impegnati per contribuire a far conoscere ed apprezzare ancora di più Marzamemi e le zone limitrofe, veri gioielli del sud-est siciliano”.