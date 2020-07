Siracusa, Maurizio Filoramo è il nuovo presidente della Fipe

Maurizio Filoramo è il nuovo presidente della Fipe della Confcommercio. L'assemblea ha eletto anche il consiglio direttivo composto da: Cristina Rizzo vice presidente, Daniele Peruch, Salvo Ciccio, Andrea Bianca, Lele Rizzo, Andrea Fiore, Gipi Marullo e Salvo Di Mauro come consiglieri.

Tra le priorità di intervento indicate dal neo presidente il ritiro più frequente dei rifiuti indifferenziati: "Attualmente avviene una volta a settimana. Va da se immaginare - ha fatto notare Filoramo - i cattivi odori che permangano finché il rifiuto non viene ritirato dalla ditta. L’anno scorso, invece, il servizio veniva garantito cinque giorni su sette. Da qui la nostra richiesta di aumentarlo almeno a tre giorni la settimana”.

Altrettanto importanti sono i temi della mobilità, zona a traffico limitato, programmazione eventi in città e in provincia. “Avanzeremo prestissimo delle proposte a tutti gli stakeholder del territorio - ribadisce Filoramo - che diano soluzioni ai problemi della categoria. Siamo consapevoli delle difficoltà del nostro territorio, ma dobbiamo costruire una comunità attenta ai servizi e alla qualità”.