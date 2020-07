Siracusa, volontari al lavoro nelle zone costiere Fanusa-Arenella

Migliorare la fruibilità delle zone costiere di Fanusa e Arenella a Siracusa. Questo l'obiettivo della associazioni di volontariato che fanno capo al Comitato pro Arenella e che hanno programmato per domenica 2 agosto una serie di interventi come la pulizia da materiale vario depositato. il decespugliamento delle erbacce, il ripristino delle staccionate in legno, il taglio delle piante infestanti, il livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra e la rimozione di eventuali pericoli presenti lungo il percorso tracciato. Il tratto di costa interessato dai lavori, per i quali è stato chiesto il nulla osta alle autorità preposte, riguarda il sentiero a fondo naturale, segnato dal passaggio degli uomini e animali già esistente, che inizia dallo sbocco 1

dell’Amp del Plemmirio fino ad arrivare al lido Arenella,

L'appuntamento è per le 8,30 in Via Palma di Maiorca con abbigliamento da lavoro e attrezzature da giardinaggio.

Hanno aderito le associazioni Comitato Pro-Arenella, Associazione TFM, Nuova Acropoli Siracusa, ROSS, Legambiente Siracusa, Associazione carcerati / militari americani della base di Sigonella, Natura Sicula, Rifiuti Zero, Anas Provinciale Siracusa, Ranger e Tandem.