Priolo, manutenzione strade: a breve l'aggiudicazione del secondo lotto

Sarà appaltato nelle prossime settimane il secondo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade, piazze e marciapiedi di Priolo.

“L'amministrazione Comunale si è dotata nelle ultime variazioni di bilancio di un milione di euro per nuovi interventi straordinari. Un altro importante step - ha rimarcato il sindaco Gianni - che porterà alla sistemazione di tutte le strade del paese. Oltre che sul decoro – ha concluso - puntiamo in particolare sulla sicurezza”.

TTra le opere degne di nota, già eseguite con l’appalto dello scorso aprile, quella che ha interessato la zona di San Focà, compresa la via Pirandello.

“"Abbiamo dovuto a volte fare i conti con ritardi indipendenti dalla nostra volontà - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti - in quanto le procedure sono sempre più stringenti e difficoltose, ma stiamo andando avanti spediti”.