Avola, riserva Cavagrande del Cassible: Rossana Cannata "Verso la messa in sicurezza"

Interrogazione della deputata regionale Rossana Cannata per conoscere il cronoprogramma definitivo degli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso del sentiero Scala Cruci all’interno della Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile e il piano di prevenzione degli incendi per il 2020. L'esponente all'Ars di Fratelli d'Italia chiede anche di sapere la data della consegna definitiva dei lavori.

L'interrogazione arriva dopo che a febbraio scorso l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico ha pubblicato la gara per le indagini tecniche preliminari, ovvero una serie di analisi necessarie per comprendere gli interventi da effettuare per la progettualità di accesso ai luoghi.

“Si tratta di un traguardo da raggiungere al più presto - conclude l’on. Rossana Cannata - per rendere la Riserva fruibile in tutta sicurezza e dare una risposta ai turisti ma anche agli operatori economici e del turismo dell’intera area”.