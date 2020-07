Priolo, violento incendio in un'abitazione di via Megara Iblea

A fuoco un'abitazione in via Megara Iblea a Priolo. Il rogo è divampato a metà mattinata: all'interno le fiamme hanno distrutto tutto, mobili e suppellettili; persino il tetto non esiste più.

Pare che al momento dell'incendio in casa non ci fosse nessuno. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, hanno domato le fiamme e portato fuori le bombole di gas che avrebbero potuto creare un pericolo per l'incolumità delle persone. La casa in cui è divampato il rogo, infatti, confina con un'altra abitazione.

Ancora nessuna certezza sull'origine dell'incendio.