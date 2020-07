Siracusa, presentato il libro "Con altri occhi"

"Con altri occhi" è il titolo del libro presentato ieri a Villa Reimann a Siracusa, all'interno. della rassegna "Estate a Villa. Reimann" organizzata dall'assessorato alle Politiche culturali del Comune di Siracusa.

Gli autori sono la docente di lingua e letteratura latina dell'Università di Siena, Donatella Puliga, e il fotografo del Comune di Pisa Matteo Del Rosso.

Matteo è un ragazzo di 33 anni con sindrome Down che ha fotografato Pisa al tempo del lockdown.

Il libro è ricco di fotografie ma soprattutto, è la testimonianza di come osserva il mondo un giovane adulto con sindrome Down.

Alla presentazione del libro ha partecipato L'Aipd - associazione italiana persone Down-- sezione di Siracusa, che attraverso il presidente, i suoi soci e la dottoressa Ausilia Elia, ha mostrato attraverso delle fotografie e dei video, come hanno trascorso la quarantena i ragazzi dell'associazione.

La serata ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Italia e del Consorzio universitario Archimede con il presidente Silvano La Rosa.