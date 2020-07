Riserva di Pantalica, famiglia di turisti francesi si smarrisce: salvata dai Carabinieri

Una famiglia di turisti francesi soccorsa dai Carabinieri a Pantalica.

La famigliola si era smarrita all'interno della riserva, ma è stata rintracciata e soccorsa dai militari del'Arma.

In segno di riconoscenza per l'opera svolta la famiglia ha fatto pervenire un messaggio di ringraziamenti: “Buonasera desideriamo solo ringraziare calorosamente la pattuglia dei Carabinieri intervenuta ieri sera prendendo in mano la nostra risoluzione dei problemi sulla strada per Pantalica. Grazie mille per il vostro aiuto, la pazienza e la gentilezza. La piccola famiglia francese”;