Siracusa, sentenza su Piano di tutela dell'aria: Alosi (Cgil): "Fallimento della politica"

“La sentenza del Tar, che accoglie i ricorsi delle multinazionali del petrolio e del cemento contro il piano regionale di tutela dell’aria, rappresenta il fallimento della politica". Questo il commento del segretario generale provinciale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi.

"Come sindacato - aggiunge - abbiamo più volte sollecitato una soluzione concordata al tavolo negoziale, che mettesse assieme i temi del rilancio dell’industria, dell’occupazione e della tutela dell’ambiente. Oggi questo tavolo diventa ancora più urgente. Il tema della transizione energetica - prosegue - non può essere affrontato con superficialità e le sentenze della magistratura come questa, piuttosto che mettere un punto su temi delicati come quelli della tutela ambientale devono essere intese come un impulso all’avvio di un percorso incentrato sulla responsabilità di tutti i soggetti in campo"