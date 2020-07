Siracusa, alberi tagliati in piazza Aldo Moro: erano storti e pericolanti

Fila di alberi tagliati ed eliminati da un ampio marciapiede di Piazza Aldo Modo (ex Piazza Adda), a Siracusa.

Questa mattina l'esecuzione dell'intervento a seguito della relazione tecnica dell'agronomo del Comune che mette in guardia sul rischio rappresentato dagli alberi in quanto diventati storti e pericolanti.

"Saranno sostituiti - assicura l'assessore Andrea Buccheri - con essenze meno invasive".

Foto Giorgia Grillo