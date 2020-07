Siracusa, Federazione Moda: Angela Tarascio è il nuovo presidente

Angela Tarascio è il nuovo presidente della categoria che rappresenta i settori dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori.

Prende il testimone da Sebastiano Brocca, che haricoperto la carica per due mandati.

Ad aprire l’Assemblea elettiva il presidente di Confcommercio Elio Piscitello: “Il 2020 purtroppo è stato marchiato dalla pandemia - ha affermato Piscitello - che ha fatto saltare tutti i tavoli, nonostante tutto, però, noi stiamo rilanciando, formando una grande squadra forte e rappresentativa".

Presenti all’assise il vice presidente ed il direttore di Confcommercio, Enza Privitera e Francesco Alfieri, che hanno spiegato l’importanza di stare insieme tra tutte le categorie sia in una dimensione territoriale che in una dimensione nazionale.

L'assemblea elettiva, oltre alla presidente Angela Tarascio ha eletto il consiglio direttivo composto da: Lucia Adamo vice presidente, Giovanni Di Giacomo vice presidente, Rita Reale, Antonio Biffa, Angelo Schiavone, Salvatore Ingarao, Francesco Nocera e Giusy De Simone come consiglieri.

“Sicuramente metterò tutto il mio impegno in questa nuova sfida - ha dichiarato la neo eletta Tarascio -, ma dobbiamo sentirci tutti coinvolti all’interno di questa meravigliosa famiglia che è la Confcommercio. Da subito dobbiamo assistere i collegi che hanno più bisogno, specie nei quartieri più penalizzati e studiare soluzioni immediate sulla pulizia della città e sulla mobilità”. Nel programma della presidente della “Moda” la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici degli operatori fornendo servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza specifica di settore.