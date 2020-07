Siracusa, Riserva Ciane Saline: rimossi copertoni, scaldabagni e plastica

Un gruppo di volontari ha ripulito ieri la Riserva Ciane Saline.

Recuperati tra i rifiuti copertoni, scaldabagni, plastica e tanto altro materiale di risulta.

“La collaborazione dei cittadini è fondamentale per far tornare Siracusa una città normale - dichiarano il sindaco Italia e l'assessore all'Ambiente Buccheri - Ripulire gli arenili e le scogliere, ridando bellezza alle nostre coste e al litorale è un obiettivo dell’amministrazione comunale. Aver liberato la riserva Ciane Saline è una notizia positiva. Un sentito ringraziamento ai volontari che hanno eseguito questa pulizia sotto la direzione dell'assessorato all'Ambiente e in collaborazione con Tekra, che sta provvedendo alla rimozione dei rifiuti”.

Continua intanto il servizio di apertura sacchetti da parte della Polizia municipale, in collaborazione con Tekra e con gli ispettori ambientali volontari. In corso anche i controlli sui carrellati posti sul suolo stradale senza autorizzazione, in ottemperanza all'ordinanza 1/2018.