Siracusa, operazione San Paolo: Caligiore"Finalmente contestata l'usura a un'organizzazione mafiosa"

"Finalmente viene contestato il reato di usura ad una organizzazione mafiosa". Soddisfazione viene così espressa dal coordinatore delle associazioni antiracket Fai della provincia di Siracusa: Paolo Caligiore: "Come noi asserivamo da tempo -dichiara Caligiore - riconosciuta l’usura posta in atto non dai classici cravattari, ma dal reggente del clan con i proventi illeciti provenienti dall’attività delinquenziale del clan stesso e contando sull’effetto intimidatorio, che il clan rappresentava.

Ora più che mai - conclude Caligiore - dovremo essere bravi nei confronti di chi, riteniamo siano state vittime silenti e, convincerli a denunciare quelle imposizioni che questi mafiosi hanno imposto loro. La forza e la speranza stanno provando a darcela i tanti uomini e donne che hanno lavorato meritoriamente per cercare di ripristinare la legalità su un territorio, strappandolo ai clan e restituendolo ai cittadini onesti".