Augusta, scoperta piantagione di canapa indiana: in 2 ai domiciliari

Stavano irrigando una piantagione di canapa indiana, quando sono stati sorpresi dai Carabinieri in servizio di rastrellamento lungo le sponde del torrente Mulinello, in contrada Ferrante ad Augusta.

In manette sono finti Giuseppe Bontempo Ciancianella, di 67 anni e Antonino Puglia, 54 anni, entrambi residenti a Villasmundo, e già noti alle forze dell’ordine. Nella piantagione, nascosta da una fitta vegetazione spontanea, c'erano circa 200 piante di altezza variabile da 50 centimetri a oltre 2,5 metri.



Per irrigare le piante i due utilizzavano un sistema di tubi in pvc per mezzo dei quali l’acqua del torrente, da un recipiente posto a monte della piantagione, per caduta, innaffiava il terreno.

Oltre alle piante e al sistema di irrigazione, i Carabinieri hanno sequestrato l’attrezzatura agricola ed il concime liquido.

Le piante sono state estirpate e distrutte sul posto, mentre i due uomini sono stati ristretti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.