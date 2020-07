Siracusa, carenza di pensiline alle fermate degli autobus

Fermate degli autobus a Siracusa, sprovviste di pensiline e con informazioni carenti sulle paline.

A sollevare il problema è l'ex consigliere della circoscrizione Ortigia, Raffaele Grienti.

“L’amministrazione comunale - afferma Grienti - dovrebbe garantire un riparo contro la calura a chi, specie nelle ore centrali della giornata, attende un mezzo pubblico per spostarsi all’interno della città. Un disagio notevole soprattutto per gli anziani ma anche per i turisti. Se il problema è legato al costo dell’intervento, una soluzione ci sarebbe: basterebbe chiedere ai commercianti interessati - suggerisce Grienti, rispolverando una vecchia proposta -di finanziare le spese di realizzazione, dando in cambio la possibilità di pubblicizzare la loro attività su quegli stessi impianti a costo zero".