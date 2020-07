Siracusa, fruizione del mare: via libera al montaggio di 2 solarium in città

Due solarium saranno montati a Siracusa per consentire la fruizione del mare per la stagione balneare 2020.

Lo stabilisce una determina a firma del dirigente del settore ingegneria Gaetano Brex.

I due solarium saranno montati allo Sbarcadero di Santa Lucia, alla Borgata, e allo scoglio dei "Ru frati" in via Sicilia.

Oltre ai due solarium saranno inoltre realizzati altri interventi nelle località balneari: una rampa pedonale di 25 metri con piattaforma di accesso alla Fanusa, un'altra rampa di 3 metri a Fontane Bianche, vicino al parcheggio, la ricostruzione del calpestio in terra della rampa di accesso alla spiaggia libera della Costa del sole e un ponticello di collegamento fra i due scogli di Forte Vigliena.