Lentini, tentati furti nell'area di servizio San Demetrio: 2 arresti

Sarebbero responsabili di una serie di tentati furti perpetrati ai danni di autotrasportatori in sosta nell'area di servizio San Demetrio sull'autostrada Siracusa-Catania, poco prima dello svincolo per Lentini.

In due sono stati arrestati dalla Polizia stradale in applicazione della misura cautelare emessa dal tribunale di Siracusa. Si tratta di Gianmarco D'Emanuele di 25 anni e Giovanni Scavone, di 37 anni, entrambi di Catania. Altri soggetti sono in corso di identificazione.

I due sono stati incastrati dalle immagini registrate da telecamere piazzate nell'area di servizio e sulle corsie di ingresso e uscita il 9 giugno scorso. In quell'occasione , in piena notte, una pattuglia della Polstrada ha intercettato due auto, che, alla loro vista, si davano alla fuga in contromano lungo la corsia di immissione nell'area di servizio. I poliziotti sono riusciti a bloccarne solo una, una Lancia Musa con a bordo D'Emanuele e Scavone. Nell'area di servizio è stato poi verificato che due mezzi in sosta avevano subito la forzatura dei portelloni di carico.