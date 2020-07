Siracusa, ecco il nuovo Piano di protezione civile per essere pronti in caso di terremoti, incendi e anche tsunami. VIDEO

Siracusa ha un nuovo Piano di Protezione civile, un versione che è una rivoluzione rispetto a quello precedente, e che è propedeutico rispetto a tutti gli altri atti di trasformazione del territorio. Uno strumento di pianificazione che ha come parole d'ordine: prevenzione, conoscenza e consapevolezza.

Il nuovo Piano, inoltre, ha come caratterista prima quella di essere completamente implementabile, aggiornabile e perfezionabile di modo da garantire ai cittadini sicurezza e tutela massime. Ecco perché nel Piano, vengono presi in considerazione tutti i rischi a cui il territorio potrebbe essere soggetto, da quelo sismiso, a quello idrogeologico, da quello Tsunami a quello incendi, da quello industriale a quello derivante dalle ondate di calore e dal freddo. Per ogni tipo di rischio viene effettuata un'analisi su esposizione, vulnerabiità e pericolosità, anche attraverso mappe e grafici che "calano" un determinato rischio sul territorio della città, dove vengono indicate le zone a rischio basso, moderato, elevato e molto elevato.

E' stata censita, inoltre, la popolazione con oltre 75 anni e quella con mobilità limitata, fotografata in una mappa della città nei luoghi di domicilio e residenza. Mappate anche le 95 aree di emergenza, 79 delle quali riservate all'attesa della popolazione, 15 per l'accoglienza e il ricovero e una per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

Non mancano poi i consigli per i cittadini, invitati a prendere visione del Piano, a scaricarlo sul telefonino, e a tenere sempre pronto lo zaino dell'emergenza con all'interno tutto l'occorrente da portare con se in caso di evacuazione in caso di un qualsivoglia rischio.