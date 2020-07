Siracusa, meeting sulla transizione energetica e sulle opportunità di sviluppo

Le opportunità di sviluppo che offre la transizione energetica: se ne parlerà domani pomeriggio, a partire dalle 17, nella sede di Confindustria Siracusa. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con Nomisma Energia. Aprirà i lavori il presidente della Sezione Chimica Petrolio ed Energia di Confindustria Siracusa, Giancarlo Bellina; seguirà il presidente della Piccola Industria di Confindustria Siracusa, Sebi Bongiovanni, poi interverrà il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, che illustrerà le principali tematiche della Transizione Energetica di maggiore interesse per le imprese del territorio. L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom a questo link: https://zoom.us/webinar/register/WN_wZyqQV_WRGSgjcr65O9pEA. Un evento successivo, programmato a settembre, approfondirà ulteriormente le opportunità illustrate in questa prima sessione di lavoro.