Siracusa, tentano di rubare in una palestra: denunciati 2 giovani

A nulla è valsa l'attenzione e l'impegno a non far rumore e ad agire quanto più silenziosamente possibile: la polizia si accorge di loro e li blocca. Si tratta di due giovani, un ventenne e un sedicenne, i quali sono stati intercettati da una pattuglia delle volanti in servizio di controllo del territorio nelle immediate vicinanze di una palestra in via di Villa Ortisi. I due ragazzi sono stati sorpresi mentre cercavano di portare a termine un furto. Per lo è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.