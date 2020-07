Siracusa, insoddisfatti per la qualità del cibo 2 migranti sequestrano personale del centro dei Pantanelli

Protesta eclatante nel primo pomeriggio di ieri al centro dei Pantanelli che ospita alcuni cittadini extracomunitari.

Due di loro, uno originario del Togo di 33 anni e uno del Mali di 20 anni, avevano sequestrato, chiudendo i cancelli con catene e lucchetti, il personale della struttura, in segno di protesta per la scarsa qualità del cibo e per una toilette non funzionante.

Solo dopo l’arrivo della Polizia i migranti hanno desistito dal portare avanti la protesta e hanno liberato i dipendenti del centro.

Per i due extracomunitari è scattata la denuncia per sequestro di persona.