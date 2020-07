Siracusa, controlli da Ortigia a località balneari: sanzioni per 3.000 euro

Controlli da Ortigia alle località balneari di Fontane Bianche e Arenella, nell'ultimo fine settimana da parte dei Carabinieri.

I militari hanno controllato 68 veicoli e 99 persone, elevando sanzioni per infrazioni al codice della strada, per circa 3.000 euro.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Nell’arco del servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa, quali assuntori, 9 persone trovate in possesso di hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 2,60 grammi.

In 4 sono stati denunciati: il primo di 44 anni per produzione di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 piante di marijuana; un 25enne per evasione dagli arresti domiciliari; un 37 e un 20 anni che in separate perquisizioni veicolari sono stati trovati in possesso rispettivamente di una mazza di fattura artigianale e di coltello a serramanico.