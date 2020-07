Siracusa, incidente autonomo in via Columba: auto tampona mezzi in sosta e si ribalta

Incidente stradale autonomo questa notte intorno alle 3,30 in via Columba.

Una donna di 22 anni ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, e dopo aver tamponato una vettura e due scooter in sosta, si è ribaltata.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre la ragazza dall’abitacolo e ad affidarla ai sanitari del 118. Subito dopo hanno messo in sicurezza la vettura con il distacco della batteria e hanno chiamato il carroattrezzi.