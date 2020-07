Siracusa, nasce Federottica: il presidente è Salvo Ciccio

Nasce a Siracusa Federottica, l'Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi italiani nell'ambito di Confcommercio.

Il presidente del prossimo quinquennio è Salvo Ciccio che ha presentato un programma di formazione professionalizzante per gli ottici, di rappresentanza nel territorio, della necessità di una unica comunicazione per il territorio provinciale e di un evento programmatico in collaborazione con la federazione nazionale. L'assemblea elettiva, oltre al presidente Salvo Ciccio, ha eletto il consiglio direttivo composto da Naike Massaro vice presidente, Gabriele Aletta vice presidente, Corrado Andriolo, Sebastiano Nastasi, Antonio Lampo e Alessio Riva come consiglieri.