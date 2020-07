Siracusa Pride 2020, presentazione del libro “Stonewall-Memoria e futuro di una rivolta”

“Stonewall – Memoria e futuro di una rivolta” è il titolo del libro che verrà presentato mercoledì 29 luglio alle 22 in diretta Facebook sulla fanpage del “Siracusa Pride 2020” per il terzo appuntamento aretuseo.

Francesco Lepore e Yuri Guaiana, autori del libro, danno voce ad attivisti e attiviste italiani e italiane e del resto del mondo.

Dialogheranno con gli autori le giornaliste Nadia Germano e Alessia Zeferino. Interverranno Tiziana Biondi e Alessandro Dainotti, rispettivamente la vice presidente, cofondatrice di Stonewall e attivista per i diritti LGBT+ da oltre 25 anni e il vice presidente di Arcigay Siracusa.