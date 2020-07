Priolo, nomine Ias: Cafeo "Dalla Regione poche idee e confuse"

Fortemente critico verso il governo Musumeci il deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo: “Continua lo stato confusionale - scrive Cafeo - in merito alle tematiche industriali, confermato sia dall’atteggiamento superficiale e arrogante nei confronti del Piano dell’Aria sia, recentemente, sulla governance di un ente strategico come l’Ias di Priolo Gargallo”.

“Stupisce molto - chiarisce Cafeo - la nomina nel consiglio d’amministrazione di ben tre dirigenti regionali certamente non privi di impegni pregressi a cui dovranno aggiungersi le responsabilità di un ente che vive comunque un momento delicato, con l’attenzione costante della Procura per il mantenimento delle prescrizioni imposte. Altro caso quanto meno anomalo - aggiunge - è lo spostamento dell’ex presidente Patrizia Brundo a capo del collegio sindacale, situazione che determina un passaggio di ruolo da controllato a controllore non trasparente, specie perché almeno nelle prime fasi sarà la stessa Brundo a dover verificare l’operato di quanto da lei realizzato nei mesi precedenti”.

“Se si considera Ias - conclude Cafeo - un semplice poltronificio e non un asset strategico come invece dovrebbe essere non si possono certamente accusare i soci privati di avere un atteggiamento diffidente verso la Regione”.