Noto, falsa assicurazione online: denunciate 2 donne campane

Dovranno rispondere di truffa in concordo due donne della provincia di Napoli di 66 e di 26 anni.

A giugno, un uomo di 52 anni, di Noto, ha presentato una querela per truffa per un contratto stipulato on line con una nota società assicurativa, trovando vantaggiosa l’offerta.

Dopo aver pagato tramite carta Postepay il premio, l’uomo non ha mai ricevuto il contrassegno e il contratto assicurativo.

Gli accertamenti hanno consentito di accertare che l’auto dell'uomo non risultava assicurata e che le due donne avevano millantato di lavorare per una compagnia assicuratrice.