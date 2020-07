Siracusa, webinair su "Finanziamenti agevolati e contributo a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle Pmi”

Un Webinar a cura di Simest sul tema: "Finanziamenti agevolati e contributo a fondo perduto per le PMI a supporto di progetti per l’internazionalizzazione” si terrà, su iniziativa della Sezione imprenditori metalmeccanici di Confindustria Siracusa, mercoledì 29 Luglio a partire dalle 15.

Introdurrà i lavori il Presidente della Sezione Giovanni Musso e la Vice presidente, anche responsabile per l’area credito di Confindustria Siracusa, Maria Pia Prestigiacomo; interverranno Francesco Tilli, responsabile relazioni esterne di Simest e Maria Teresa Cardinale, Equity & indirect channels – Simest.

Il webinar offrirà una panoramica delle opportunità Simest alla luce delle novità introdotte dal dl Rilancio di recente convertito in legge.

Il Webinar sarà trasmesso live sulla pagina facebook di Confindustria Siracusa.