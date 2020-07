Spaccio, usura, tentata estorsione: 24 misure cautelari tra Siracusa, Floridia e Solarino

È in corso, a Siracusa, Floridia e Solarino l’esecuzione, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa, di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania, su richiesta della Dda etnea a carico di 24 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, cocaina, marijuana ed hashish, associazione per delinquere finalizzata all’usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria, tutte aggravate dal metodo mafioso.

Sono in corso numerose perquisizioni con l’ausilio di cani antidroga e di ricerca armi ed esplosivi.

All’attività, eseguita da circa 100 militari del Comando Provinciale di Siracusa, concorrono un elicottero dell’Arma, unità cinofile e militari della Compagnia di intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo.