Lampedusa, ancora sbarchi: hotspot al collasso

Tredici tunisini bloccati, dai carabinieri, sugli scogli di Linosa e altri 15 intercettati su un barchino, dalla Guardia costiera, nelle acque antistanti a Lampedusa. Sono due gli sbarchi, con un totale di 28 migranti, avvenuti durante la notte nelle Pelagie. All'hotspot di Lampedusa, che fino a 24 ore fa ospitava 1.027 persone e da dove ieri sera sono stati trasferiti col traghetto di linea per Porto Empedocle 80 immigrati, ci sono al momento 962 immigrati, dieci volte la capienza massima prevista per la struttura. Dal molo Favarolo, già in nottata, sono stati portati in nottata nell'hotspot di contrada Imbriacola anche i 15 che erano stati soccorsi dalla Guardia costiera. Oggi lasceranno la struttura altri 200 migranti circa che verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Sempre per oggi è previsto, con un pattugliatore della Guardia di finanza il trasferimento di altri 170 migranti.