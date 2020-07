Siracusa, lunedì 27 riaprono gli sportelli del Pta di via Brenta

Da lunedì 27 luglio riaprono a Siracusa gli sportelli territoriali del Pta di via Brenta nell'ambito del ripristino graduale delle prestazioni sanitarie nella Fase 3 dell’emergenza coronavirus.

L’accesso ai servizi avverrà secondo i protocolli di sicurezza per evitare assembramenti e ridurre al minimo il rischio di possibili contagi. L’accesso sarà contingentato, due utenti per volta per ogni sportello; sia all’interno che all’esterno, si raccomanda il rispetto rigoroso del distanziamento. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina e l’ingresso sarà regolamentato da personale che provvederà innanzitutto alla misurazione della temperatura con termoscanner. L'entrata è prevista da via Brenta e l'uscita da via Reno.

Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12,30 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Privilegiata rimane comunque la modalità di erogazione dei servizi di sportello sia telefonica che per posta elettronica.