Priolo, furto in abitazione: arrestato un 23enne

E' accusato di essere l'autore del furto in abitazione perpetrato a giugno scorso a Priolo.

Si tratta di Salvatore Mangiafico, 23 anni arrestato dalla Polizia, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa.

Il giovane è stato più volte denunciato per reati della stessa natura.