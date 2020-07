Siracusa, calci e spintoni a un carabiniere: 19enne ai domiciliari

Finisce ai domiciliari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 19enne siracusano, incensurato e disoccupato, che la notte scorsa, a Fontane Bianche, dopo aver notato la presenza dei Carabinieri, ha cercato in ogni modo di allontanarsi.

Si è inoltrato sulla spiaggia e, nonostante l'invito a fermarsi, ha proseguito fino a quando è stato bloccato. Una volta nell'auto di servizio ha cercato nuovamente di darsi alla fuga,ma è stato fermato da un militare al quale ha dato spintoni e calci per liberarsi dalla stretta.

Il carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili, dai sanitari dell'ospedale Umberto I di Siracusa, in 15 giorni. Il giovane è stato ristretto ai domiciliari.