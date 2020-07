Goletta Verde in Sicilia, il tour di Legambiente fa tappa a Marina di Melilli

La Sicilia sarà protagonista della dodicesima tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Quest'anno la Goletta, giunta alla 34esima edizione, vive una formula inedita, non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell’imbarcazione, che si prende per la prima volta una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, ma che comunque punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste. Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione costiera, biodiversità e aree protette e lotta contro le fonti fossili i grandi temi al centro della campagna.

La tappa siciliana al via oggi si concluderà il 31 luglio e vedrà iniziative a Modica, Scicli, Agrigento, Acireale, Mondello, Palermo, Giardini Naxos.

In provincia di Siracusa l'appuntamento è fissato per martedì 28 luglio, a Marina di Melilli, dove si terrà un'iniziativa #GolettaChallenge - La sfida social dell'estate: dalle 9 alle 11 iniziativa a cura del Circolo "Timpa Ddieri" di Melilli, i cui volontari si dedicheranno alla pulizia di un tratto di spiaggia e della scogliera di Marina di Melilli.

Già nei giorni precedenti un team di tecnici e volontari dell'associazione hanno effettuato i campionamenti e le analisi microbiologiche sulle coste della regione. L'ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando laboratori certificati sul territorio. Sono infatti citizen science e territorialità le parole chiave che coinvolgono centinaia di volontarie e volontari impegnati nella raccolta di campioni di acqua e nell'individuazione delle situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui.