Augusta, sgomberi e sequestri al lungomare di Brucoli

Guardia costiera, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale di Augusta impegnati questa matina nell'operazione "Lungomare di Brucoli. Sono state posizionate diffide su tutte le imbarcazioni, non iscritte nei registri marittimi, collocate illegittimamente, in forma stabile, sul pubblico demanio marittimo, e su tutti i gavitelli d’ormeggio presenti.

In 40 hanno provveduto a rimuovere volontariamente le stesse imbarcazioni.

Sono stati rimossi coattivamente circa 3 metri cubi di materiale costituito da cemento, pietre, cordami, ferro e gavitelli, poi sottoposti a sequestro penale.

Sono stati sottoposti a sequestro anche un pontile e una pedana sprovvisti di concessione, oltre a circa 250 metri quadrati di area demaniale invasa da rifiuti vari.

Adesso sarà richiesto alla Regione e al Comune di Augusta di provvedere alla bonifica delle aree e alla rimozione del pontile.