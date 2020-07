Siracusa, 1 anno e 8 mesi per furto in abitazione: arrestato

Deve scontare 1 anno e 8 mesi per un furto in abitazione commesso a Siracusa a febbraio del 2018: Antonello Garofalo, 32 anni, è stato arrestato dai Carabinieri in ottemperanza di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L'uomo è stato ristretto nella Casa Circondariale di Caltagirone.