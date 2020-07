Siracusa, al via lo smantellamento e la bonifica della baraccopoli di Cassibile

E' iniziata questa mattina presto l'operazione di smantellamento e bonifica della baraccopoli di Cassibile.

Il sindaco Francesco Italia ha tenuto fede a quanto aveva promesso ai residenti della frazione siracusana al termine della lunga giornata di protesta, determinata dall'episodio del migrante nudo per via Nazionale. Un episodio causato dal disagio psichico dell'uomo, poi sottoposto a tso, che ha acceso un malumore che serpeggiava da tempo nella comunità di Cassibile, non nei confronti dei migranti, ma della situazione di degrado che ogni anno, al tempo della raccolta, si verifica alle porte del centro abitato.

Questa mattina via, dunque all'intervento di bonifica dell'area dalla quale orma si sono allontanati anche gli ultimi migranti.

"Via la baraccopoli da Cassibile - scrive sui social il primo cittadino - nessun essere umano merita di vivere in queste condizioni. Dopo il campo abusivo dei Pantanelli, la legalità e il rispetto dell’umanità ritornano a far luce anche alla comunità di Cassibile. Un ringraziamento all’assessore Rita Gentile e all’organizzazione umanitaria Intersos".

Quella di quest'anno, dovrebbe essere stata, e il condizionale è d'obbligo, l'ultima baraccopoli per Cassibile: l'impegno del Comune, in sinergia con la Prefettura, è quello di realizzare un'area di alloggi, dotata di tutti i servizi necessari a far vivere, anche se solo per alcuni mesi, i migranti ospiti in condizioni dignitose.