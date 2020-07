Siracusa, il tour di Fratelli d'Italia in via Crispi raccoglie le lamentele dei commercianti. VIDEO

La mancata fermata dei bus e la riduzione dei posti auto sul piazzale della Stazione di Siracusa, la mancata ultimazione dei lavori di rifacimento di via Crispi, che dovevano terminare ad aprile scorso, la viabilità caotica e l'assenza di adeguata cartellonistica stradale. Sono tra le motivazioni di disagio degli operatori commerciali della zona di via Crispi e del piazzale della stazione. Fratelli d'Italia ieri pomeriggio ha fatto tappa proprio in via Crispi nell'ambito del tour in città iniziato da piazza Santa Lucia.

All'amministrazione comunale viene chiesto di sollecitare la ditta che sta eseguendo i lavori ad impiegare più operai per terminare prima i lavori, ma "chiediamo anche - evidenzia Paolo Cavallaro, presidente del Circolo Aretusa di Fratelli d'Italia - di incontrare i commercianti per porre in essere le necessarie modifiche in tema di viabilità, fermata dei bus e posti auto.