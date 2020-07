Siracusa, fruizione Castello Maniace, Ipogei di piazza Duomo e Tempio di Apollo: si seleziona un'associazione di volontariato

Un avviso per selezionare un'associazione di volontariato per affiancare il personale della Soprintendenza impiegato per la tutela, vigilanza e fruizione del Castello Maniace, degli Ipogei di Piazza Duomo e del Tempio di Apollo, è stato pubblicato dalla Soprintendenza di Siracusa.

L'avviso - si legge nel bando - nasce dall'esigenza di "gestire in sicurezza il notevole flusso turistico del periodo estivo, garantendo anche la tutela dei siti".

Con l'associazione sarà stipulata una convenzione a titolo gratuito per il periodo che va dal 10 agosto al 31 dicembre.

Potranno presentare la propria candidatura le associazioni che hanno esperienza almeno triennale nel settore del patrimonio culturale. I volontari dell'associazione che sarà selezionata, avranno funzioni ausiliarie al personale in servizio attraverso un impegno giornaliero, compresi festivi e serale, di sei ore al giorno e comunque secondo esigenze.

La Soprintendenza si impegna a riconoscere un contributo a titolo di rimborso spese per un costo loro non superiore a 4 euro l'ora per ciascun volontario per un monte di 5.504 ore e un importo complessivo di 22.016 euro.

La selezione, che si svolgerà per via telematica, delle offerte sarà effettuata da una commissione tecnica, nominata tra il personale della Soprintendenza che stilerà una graduatoria. L'apertura delle buste avverrà il 5 agosto nella sede della Soprintendenza.