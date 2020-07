Siracusa, indennità covid e produttività 2020 al personale dell'Asp

I primi 949 dipendenti dell’Asp di Siracusa, tra dirigenti medici e non medici e personale del Comparto, ha ricevuto questo mese in busta paga l’indennità premiale legata alle attività di contrasto all’epidemia da coronavirus e connesse di supporto.

Seguirà un secondo gruppo di altro personale le cui attività sono ancora al vaglio della Commissione.

“Abbiamo così dato seguito – dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra assieme ai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino – alla volontà della direzione strategica di riconoscere anche economicamente l’impegno che è stato profuso dal personale aziendale, che ha fornito un significativo contributo a questa Azienda nel contrasto all’epidemia, con l’utilizzo di uno specifico fondo a disposizione della Direzione generale per il raggiungimento di particolari obiettivi specifici. Le modalità di riparto sono state condivise con le organizzazioni sindacali”.

Questo mese di luglio vede anche la corresponsione a tutto il personale dell’Azienda pari a 3.116 dipendenti, tra dirigenti sanitari e non e del Comparto, della retribuzione di risultato per il 2019 legata alla performance individuale ed organizzativa validata dal competente Organismo Indipendente di Valutazione.

“Restano quindi confermati – conclude la direzione strategica aziendale – gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali e le delegazioni trattanti in ordine alla liquidazione delle richiamate spettanze economiche che sono state riconosciute nel mese di luglio 2020 unitamente alle relative retribuzioni”.