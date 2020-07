Siracusa, la nuova vita dell'ex albergo-scuola: presentato il progetto. VIDEO

Oltre 11 milioni di euro per portare a compimento la rifunzionalizzazione dell’ex albergo-scuola di via Umberto a Siracusa.

Una ferita aperta per troppo tempo che adesso recupera una nuova identità grazie alla sinergia tra diverse istituzioni prima fra tutte l'Istituto autonomo case popolari che su questo progetto ha scommesso.

Il progetto riguarda un’ampia azione di riqualificazione urbana di una zona nevralgica della città : oltre alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale destinati a nuclei familiari con requisiti soggettivi pertinenti con gli obiettivi del progetto, nel fabbricato saranno realizzati una serie di servizi (infopoint turistico, ticket office, sala d’attesa, punto ristoro, palestra, cortile, spazi associativi) destinati sia ad attività riservate degli abitanti dello stabile, ma anche aperti all'esterno.

Si apre adesso una nuova fase, quella dell’espletamento della gara di affidamento dei lavori, le cui offerte dovranno pervenire entro il 25 agosto.