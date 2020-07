Siracusa, Francesco Lomanto nuovo arcivescovo: i messaggi di benvenuto

"Accogliamo con grandissima gioia il nuovo Pastore dell’Arcidiocesi di Siracusa prof. Francesco Lomanto - scrive in una nota Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle Associazioni familiari - e gli assicuriamo il nostro massimo impegno ad impegnarci sotto la sua guida per sostenerlo nella missione che Gesù ha affidato alla Chiesa. Non faremo mai mancare disponibilità e collaborazione, in particolar modo sui temi della famiglia e della natalità.

Allo stesso tempo - conclude - rinnoviamo il nostro più vivo ringraziamento nei confronti di mons. Salvatore Pappalardo, che ha dimostrato sempre, in ogni momento di questi anni difficili, di essere un insostituibile punto di riferimento per tutti e di sapere illuminare il nostro percorso".

“A nome personale e di tutta la Cisl siracusana saluto la nomina di Don Francesco Lomanto ad Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Siracusa - scrive il segretario provinciale della Cisl Ragusa Siracusa - a lui va il benvenuto dell’intero gruppo dirigente e di tutti gli iscritti e gli auguri per una fervida e proficua missione pastorale in un territorio bisognoso di grande attenzione.

A Monsignor Salvatore Pappalardo, il nostro ringraziamento per l’opera incessante in questo territorio. Un grazie per le tante parole spese a favore dei lavoratori e dei diritti dovuti a chi lavora. Lo ringraziamo per l’affetto mai venuto meno e la vicinanza mostrata in più occasioni verso i nostri iscritti.”

"Salutiamo con particolare affetto S.E. Mons. Salvatore Pappalardo - scrive in una nota il segretario di Assostampa. Prospero Dente - che, in questi anni, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza ai giornalisti siracusani. Le tante riflessioni condivise e le parole dedicate all’informazione e all’etica sono patrimonio importante per tutti noi.

Al nuovo Pastore della Chiesa di Siracusa il saluto deferente di tutti noi e l’augurio sincero di buon lavoro in questa terra. Siamo certi che questi anni a venire saranno fecondi di scambi e di grandi riflessioni per la categoria".