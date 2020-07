Siracusa, Mons. Francesco Lomanto è il nuovo arcivescovo

"Questo è un momento di grazia per la Chiesa siracusana" con queste parole su un ampio sorriso, mons. Salvatore Pappalardo ha dato la notizia dell'arrivo del suo successore. E il nome è quello di Francesco Lomanto, 58 anni, che proviene dalla diocesi di Caltanissetta. E' un teologo di acallarata fama ed ha dedicato tutta la sua vita non solo al culto ma anche allo studio della religione. Tanti i suoi studi: dalla paleografia, archivistica e diplomatica al dottorato in storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. L’arcivescovo uscente, che ora andrà in pensione, era arrivato a Siracusa a metà ottobre ma si era insediato ufficialmente l’8 novembre 2008. “In questi anni ho beneficiato della vostra benevolenza – ha detto Salvatore Pappalardo rivolto a tutti i cittadini – ma anche di quella di quanti mi sono stati al fianco che generosamente mi sono sempre stati vicino ed aiutato. Non vado via subito, resterò fino all'arrivo di Mons. Francesco con Padre Burgio, delegato ad omnia fino all’insediamento del nuovo arcivescovo".

"Accogliamo con grandissima gioia il nuovo Pastore dell’Arcidiocesi di Siracusa prof. Francesco Lomanto - scrive in una nota Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle Associazioni familiari - e gli assicuriamo il nostro massimo impegno ad impegnarci sotto la sua guida per sostenerlo nella missione che Gesù ha affidato alla Chiesa. Non faremo mai mancare disponibilità e collaborazione, in particolar modo sui temi della famiglia e della natalità.

Allo stesso tempo - conclude - rinnoviamo il nostro più vivo ringraziamento nei confronti di mons. Salvatore Pappalardo, che ha dimostrato sempre, in ogni momento di questi anni difficili, di essere un insostituibile punto di riferimento per tutti e di sapere illuminare il nostro percorso".