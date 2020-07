Portopalo, terreno trasformato in discarica di rifiuti pericolosi

Dieci ettari di terreno, peraltro sottoposto a vincolo paesaggistico, trasformati in discarica abusiva. L'illecito è stato scoperto a Portopalo dalla polizia provinciale che ha posto l'area sotto sequestro. Il terreno di recente, era stato interessato da un violento incendio sviluppatosi contemporaneamente in più punti, fatto questo che ha indotto in sospetto. E' stato così che si è accertato che sii trattava di un metodo per eliminare cumuli di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. L'appezzamento, che si trova lungo la fascia costiera, dista meno di due chilometri dal centro abitato di Portopalo, era generalmente adibito a smaltimento abusivo di rifiuti di varia tipologia: gli investigatori infatti vi hanno trovato di tutto, dalle onduline e serbatoi in eternit, ai fusti e contenitori di olio minerale esausto, agli scarti di calcinacci di volumetria variabile, alle porte ed infissi in legno, sedie, materassi, pneumatici, contenitori utilizzati nelle pratiche agricole ed ittiche, frigoriferi, computer, televisori e perfino parecchie carcasse di animali. I proprietari del terreno dovranno provvedere alla bonifica di tutta l'area.