Siracusa, contrasto alla droga: nel mirino le piazze dello spaccio

Trovato in possesso di 5 dosi di cocaina. Si tratta di un uomo di 43 anni, neo confronti del quale è scattata la denuncia. L'uomo è stato sorpreso proprio in una delle zone cittadine in cui più si concentra l'attenzione della polizia, in via Italia 103. La quantità di cocaina trovata in possesso al 43enne non era giustificabile con il consumo personale e pertanto è scattato anche il sequestro della sostanza stupefacente.